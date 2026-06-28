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Стало известно, при каких условиях Месси и Роналду встретятся на ЧМ-2026

После завершения группового этапа стало известно, при каких условиях Лионель Месси и Криштиану Роналду смогут встретиться на чемпионате мира - 2026.
Фото: Getty Images
Теперь их очное противостояние возможно в финале турнира. Такой расклад стал окончательно понятен после ничьей Португалии с Колумбией (0:0) в заключительном туре группы K. Этот результат оставил португальскую сборную на втором месте, из-за чего команда Криштиану Роналду оказалась в левой части сетки плей-офф.

Аргентина, в свою очередь, ещё по итогам второго тура гарантировала себе первое место в группе J и место в противоположной половине турнирной сетки. Таким образом, до решающих матчей турнира пути двух сборных пересечься уже не смогут.

При этом остаётся ещё один теоретический вариант очной встречи. Если обе команды дойдут до полуфинала и одновременно уступят на этой стадии, Месси и Роналду смогут сыграть друг против друга в матче за третье место.

Определились 14 из 16 пар плей-офф ЧМ-2026

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