Экс-игрок ЦСКА Файзуллаев высказался об игре сборной Узбекистана на ЧМ-26

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- Нет, это не максимум. Знаю, на что мы способны. Мы можем играть в хороший футбол. Здесь нам не хватило этого, - цитирует Файзуллаева "Чемпионат"

По словам Файзуллаева, сборная Узбекистана не показала свой максимум.Национальная команда Узбекистана впервые в своей истории прошла отбор на чемпионат мира. На групповом этапе сборная сыграла с Португалией, Колумбией и ДР Конго. Подопечные Фабио Каннаваро проиграли все три матча с разницей мячей 2:11 и заняли последнее место в квартете, вылетев с турнира.