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Экс-игрок ЦСКА Файзуллаев высказался об игре сборной Узбекистана на ЧМ-26

Экс-игрок ЦСКА Аббосбек Файзуллаев оценил игру сборной Узбекистана на ЧМ-26.
Фото: GETTY IMAGES
По словам Файзуллаева, сборная Узбекистана не показала свой максимум.

- Нет, это не максимум. Знаю, на что мы способны. Мы можем играть в хороший футбол. Здесь нам не хватило этого, - цитирует Файзуллаева "Чемпионат".

Национальная команда Узбекистана впервые в своей истории прошла отбор на чемпионат мира. На групповом этапе сборная сыграла с Португалией, Колумбией и ДР Конго. Подопечные Фабио Каннаваро проиграли все три матча с разницей мячей 2:11 и заняли последнее место в квартете, вылетев с турнира.

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