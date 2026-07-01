Матчи Скрыть

Чемпионат Мира

ЧМ2022
Франция
3 - 0 3 0
ШвецияЗавершен
Мексика
2 - 0 2 0
ЭквадорЗавершен
Англия
2 - 1 2 1
ДР КонгоЗавершен
Бельгия
23:00
СенегалНе начат

Товарищеские матчи. Клубы

Крылья Советов
2 - 3 2 3
СоколЗавершен
Зенит
2 - 0 2 0
Динамо МхЗавершен

Дубль Кейна вывел Англию в 1/8 финала чемпионата мира

Сборная Англии избежала сенсационного вылета с чемпионата мира - 2026.
Фото: ФИФА
Команда Томаса Тухеля уступала ДР Конго по ходу встречи, однако в концовке сумела переломить ход игры и победила со счётом 2:1.

Африканская сборная открыла счёт уже на седьмой минуте - отличился Брайан Сипенга, точно пробивший в ближний угол. Англичане долго не могли подобрать ключ к обороне соперника, но на 75-й минуте Гарри Кейн головой восстановил равновесие. За четыре минуты до конца основного времени капитан сборной Англии оформил дубль и принес своей команде путёвку в следующий раунд.

Теперь англичане продолжат борьбу за трофей в 1/8 финала, где сыграют со сборной Мексики.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 5
  • Нравится
  • -5
  • Не нравится