Дубль Кейна вывел Англию в 1/8 финала чемпионата мира

Сборная Англии избежала сенсационного вылета с чемпионата мира - 2026.

Фото: ФИФА

Команда Томаса Тухеля уступала ДР Конго по ходу встречи, однако в концовке сумела переломить ход игры и победила со счётом 2:1.



Африканская сборная открыла счёт уже на седьмой минуте - отличился Брайан Сипенга, точно пробивший в ближний угол. Англичане долго не могли подобрать ключ к обороне соперника, но на 75-й минуте Гарри Кейн головой восстановил равновесие. За четыре минуты до конца основного времени капитан сборной Англии оформил дубль и принес своей команде путёвку в следующий раунд.



Теперь англичане продолжат борьбу за трофей в 1/8 финала, где сыграют со сборной Мексики.