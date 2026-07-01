Кейн превзошёл достижение Пеле на чемпионатах мира

Дубль Гарри Кейна в матче с ДР Конго принёс сборной Англии не только путёвку в 1/8 финала чемпионата мира - 2026, но и позволил её капитану подняться в списке лучших бомбардиров в истории турнира.



Фото: ФИФА

После двух голов в ворота африканской команды на счету английского нападающего стало 13 мячей на чемпионатах мира. По этому показателю Кейн обошёл легендарного Пеле, забившего 12 голов, а также догнал француза Жюста Фонтена. Примечательно, что Фонтен все свои 13 мячей забил на одном чемпионате мира - в 1958 году.



Волевой победой над ДР Конго со счётом 2:1 англичане обеспечили себе место в 1/8 финала, где сыграют против сборной Мексики.