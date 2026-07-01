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Ловчев назвал двух главных фаворитов ЧМ-2026

Среди всех участников чемпионата мира - 2026 Евгений Ловчев отдаёт предпочтение двум южноамериканским сборным.
Фото: ФИФА
Ветеран "Спартака" считает, что именно Аргентина и Бразилия обладают наилучшими шансами побороться за титул.

- США, Канада и Мексика всё-таки ближе к футбольному миру Латинской Америки, чем к Европе. Поэтому я по-прежнему считаю главными фаворитами Аргентину и Бразилию, - приводит слова Ловчева Betonmobile.

Напомним, действующим чемпионом мира остаётся сборная Аргентины, победившая Францию в финале ЧМ-2022. Последний титул Бразилии датируется 2002 годом, когда "селесао" в пятый раз выиграли мировое первенство.

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