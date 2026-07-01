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Наумов: англичане чудом отскочили в матче с ДР Конго. Если будут так и с мексиканцами, то проиграют

Бывший президент "Локомотива" Николай Наумов прокомментировал победу сборной Англии над командой Конго в матче 1/16 финала чемпионата мира.
Фото: ФИФА
- Англичане с самого начала матча не впечатляли. Сборная Конго вышла такой заряженной, что англичанам чудом удалось отскочить. Если бы не гениальность Кейна, могли бы и проиграть. Он знает свою ответственность и к каждому моменту относится соответственно. Вроде бы не очень видно его, а раз - и он момент свой использует. Но очень тяжёлая для англичан была игра. Если будут так с мексиканцами, то проиграют, - сказал Наумов.

Напомним, сборная Англии одержала волевую победу со счётом 2:1 и вышла в 1/8 финала, где сыграет с Мексикой.

Виктория Яковлева, Rusfootball.info

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