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Мостовой дал прогноз на игру Испания - Австрия

Фаворитом предстоящего матча Испании и Австрии в 1/16 финала чемпионата мира - 2026 Александр Мостовой считает испанскую сборную.
Фото: ФИФА
По мнению экс-игрока "Спартака", австрийцы способны навязать борьбу, но этого не хватит для выхода в следующий раунд.

- Испанцы выше по классу. Австрия зацепится, может создать проблемы и даже забить, но Испания должна проходить дальше. Мы увидим минимальную победу испанцев, - передаёт слова Мостового "Ставка ТВ".

Матч Испания - Австрия состоится 2 июля. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени. Победитель этой пары продолжит борьбу за трофей в 1/8 финала.

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