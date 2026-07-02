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Глушаков раскритиковал организацию ЧМ-2026

Денис Глушаков не скрывает, что нынешний чемпионат мира оставляет у него неоднозначные впечатления.
Фото: Getty Images
Экс-игрок "Спартака" признался, что многие матчи турнира оказываются настолько невыразительными, что он не всегда досматривает их до конца.

- Чаще всего я засыпаю под игры ЧМ-2026. Вижу много сообщений, что есть проблемы с организацией. В очередной раз убеждаюсь, что ЧМ в России был лучшим в истории, - приводит слова Глушакова Metaratings.ru.

Чемпионат мира - 2026 проходит в США, Канаде и Мексике и завершится 19 июля. Нынешний турнир стал первым в истории, где за трофей борются 48 национальных сборных.

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