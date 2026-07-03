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Названы составы на матч Португалия - Хорватия

Криштиану Роналду начнёт матч 1/16 финала мундиаля против Хорватии в стартовом составе сборной Португалии.
Фото: Getty Images
Вместе с капитаном на поле с первых минут появятся Диогу Кошта, Диаш, Канселу, Вейга, Мендеш, Невеш, Витинья, Фернандеш, Нету и Леау.

Хорватская команда сыграет в следующем сочетании: Ливакович, Станишич, Понграчич, Шутало, Модрич, Ковачич, Перишич, Сучич, Батурина, Влашич и Будимир.

Победитель этого противостояния выйдет в 1/8 финала чемпионата мира, где встретится со сборной Испании.

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