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Аугусто прокомментировал победу "Зенита" над "Динамо"

Форвард "Зенита" Фелипе Аугусто высказался о победе над "Динамо".
Фото: ФК "Зенит"
По словам Аугусто, "Динамо" выглядело неплохо в первом тайме, но "Зенит" контролировал ход матча.

- Считаю, что в первом тайме игра была сложной, но слава богу, нам удалось забить голы и в хорошем настроении уйти на перерыв.
У "Динамо" хорошая команда. В первом тайме они выглядели неплохо, но у нас получилось контролировать ход матча и реализовать свои моменты, - цитирует Аугусто "Чемпионат".

Вчера, 16 августа, петербургский "Зенит" на домашнем стадионе одержал победу над московским "Динамо" со счетом 3:0. Александр Соболев в первом тайме отметился дублем, забив один из мячей с пенальти, а под занавес встречи Максим Глушенков установил итоговый счет на табло.

После 4 сыгранных туров команда Сергея Семака занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России с 9 набранными очками. Бело-голубые располагаются на десятой строчке с 4 баллами в своем активе.

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