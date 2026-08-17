Аугусто прокомментировал победу "Зенита" над "Динамо"

- Считаю, что в первом тайме игра была сложной, но слава богу, нам удалось забить голы и в хорошем настроении уйти на перерыв.
У "Динамо" хорошая команда. В первом тайме они выглядели неплохо, но у нас получилось контролировать ход матча и реализовать свои моменты, - цитирует Аугусто "Чемпионат".
Вчера, 16 августа, петербургский "Зенит" на домашнем стадионе одержал победу над московским "Динамо" со счетом 3:0. Александр Соболев в первом тайме отметился дублем, забив один из мячей с пенальти, а под занавес встречи Максим Глушенков установил итоговый счет на табло.
После 4 сыгранных туров команда Сергея Семака занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России с 9 набранными очками. Бело-голубые располагаются на десятой строчке с 4 баллами в своем активе.