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Три незасчитанных гола и замена Роналду в концовке: Португалия выбила Хорватию с ЧМ-2026

Сборная Португалии обыграла Хорватию со счётом 2:1 в матче 1/16 финала чемпионата мира - 2026 и пробилась в следующий раунд турнира.
Фото: ФИФА
После безголевого первого тайма Иван Перишич вывел хорватов вперёд на 53-й минуте. На 61-й минуте гол Криштиану Роналду был отменён из-за офсайда, однако вскоре капитан португальцев реализовал пенальти и сравнял счёт.

На 81-й минуте хорваты снова могли повести в счёте, однако гол не был засчитан из-за положения "вне игры". Уже в компенсированное время, на 90+4-й минуте, Гонсалу Рамуш головой замкнул подачу Рафаэла Леау - 2:1. На 90+13-й минуте сборная Хорватии в третий раз за вечер поразила ворота соперника, но и этот гол был отменён из-за офсайда.

В 1/8 финала чемпионата мира - 2026 португальцы встретятся со сборной Испании.

Голы: Роналду, 68 (пен), Гонсалу Рамуш, 90+4 - Перишич, 53.

Португалия: Диогу Кошта, Канселу (Гонсалу Рамуш, 63), Рубен Диаш, Вейга, Мендеш, Витинья (Бернарду Силва, 63), Жоау Невеш, Бруну Фернандеш (Семеду, 63), Нету (Франсишку Консейсау, 63), Леау, Роналду (Рубен Невеш, 81).

Хорватия: Ливакович, Станишич, Шутало, Понграчич, Перишич, Модрич, Ковачич (Крамарич, 90+6), П. Сучич, Батурина (Марио Пашалич, 72), Влашич (Гвардиол, 90+2), Будимир (Матанович, 46).

Предупреждения: Рубен Диаш, 17, Модрич, 60, Перишич, 90+8.

Определились уже шесть пар 1/8 финала чемпионата мира - 2026

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