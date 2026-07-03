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"У нас так делать нельзя". Экс-арбитр РПЛ раскритиковал судейство на ЧМ-2026
Сегодня, 14:11
Бывший судья РПЛ Игорь Федотов высказался о работе арбитров на текущем чемпионате мира по футболе.
Фото: Getty Images
"Неоднозначное мнение у меня по судейству на чемпионате мира. Все, что там происходит, должно там и остаться.
Какие-то обучающие материалы с этого чемпионата мира будут на зимнем сборе арбитров. Я уверен, что наш департамент сделает правильные выводы после увиденного. Работа арбитров, решения, которые они принимают, — у нас так делать нельзя. Чемпионат мира в плане судейства для меня — посмотрели и забыли", - сказал Федотов.
Чемпионат мира по футболу проходит в эти дни в трех странах: США, Канаде и Мексике. В 23-м мундиале принимали участие 48 нациоанльных сборных, которые были поделены на 12 групп по 4 команды в каждой. В плей-офф турнира вышли команды, занявшие первые два места, а также 8 лучших команд, занявших 3-и строчки. Турнир стартовал 11 июня, финал состоится 19 июля.
Напомним, на данный момент определились шесть пар участников 1/8 финала: Канада - Марокко, Парагвай - Франция, Бразилия - Норвегия, Мексика - Англия, США - Бельгия.
Источник:
"РИА Новости"
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Игорь Федотов
ЧМ-2026
Опубликовал:
Вячеслав Буланов
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