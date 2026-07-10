Куртуа вышел на второе место по матчам на чемпионатах мира среди вратарей

Тибо Куртуа поднялся на второе место в списке вратарей с наибольшим количеством матчей на чемпионатах мира.

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Четвертьфинальная встреча ЧМ-2026 против сборной Испании стала для бельгийского голкипера уже 21-й на мировых первенствах.



Благодаря этому Куртуа превзошел достижение француза Уго Льориса, в активе которого 20 игр на мундиалях. Выше бельгийца располагается только немец Мануэль Нойер, который провел 23 матча.



За национальную команду Бельгии 34-летний вратарь выступает с 2011 года.