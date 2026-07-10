Матчи Скрыть

Чемпионат Мира

ЧМ2022
Испания
1 - 1 1 1
Бельгия2 тайм

Товарищеские матчи. Клубы

Динамо
10 - 0 10 0
Динамо-2Завершен
Балтика
3 - 0 3 0
АнтальяспорЗавершен

Куртуа вышел на второе место по матчам на чемпионатах мира среди вратарей

Тибо Куртуа поднялся на второе место в списке вратарей с наибольшим количеством матчей на чемпионатах мира.
Фото: Getty Images
Четвертьфинальная встреча ЧМ-2026 против сборной Испании стала для бельгийского голкипера уже 21-й на мировых первенствах.

Благодаря этому Куртуа превзошел достижение француза Уго Льориса, в активе которого 20 игр на мундиалях. Выше бельгийца располагается только немец Мануэль Нойер, который провел 23 матча.

За национальную команду Бельгии 34-летний вратарь выступает с 2011 года.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится