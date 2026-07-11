Испания установила рекорд чемпионатов мира по продолжительности "сухой" серии

Гол Шарля Де Кетеларе в четвертьфинальном матче ЧМ-2026 против Бельгии не только сравнял счет, но и завершил рекордную серию сборной Испании без пропущенных мячей на чемпионатах мира.

Фото: ФИФА

До этого момента "красная фурия" сохраняла свои ворота "сухими" на протяжении 649 минут.



Испанцы обновили прежнее достижение мировых первенств, принадлежавшее легендарному голкиперу сборной Италии Вальтеру Дзенге. На турнире 1990 года его серия составила 517 минут.



В последний раз Испания пропускала на мундиале в 2022 году.