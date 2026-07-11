Куртуа со слезами покинул поле во втором тайме матча с Испанией

Тибо Куртуа не смог доиграть четвертьфинальный матч чемпионата мира - 2026 против сборной Испании.

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Голкипер бельгийской команды получил повреждение и был заменен на 71-й минуте встречи, покидая поле со слезами на глазах.



К этому моменту команды обменялись забитыми мячами. На 30-й минуте счет открыл полузащитник испанцев Фабиан Руис, однако незадолго до перерыва Шарль Де Кетеларе восстановил равновесие.