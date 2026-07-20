Аргентина установила исторический антирекорд в финале чемпионата мира

Сборная Аргентины установила необычный антирекорд по ходу финального матча чемпионата мира - 2026 против Испании.

Фото: ФИФА

К 80-й минуте встречи команда Лионеля Скалони так и не нанесла ни одного удара по воротам соперника.



Подобного не происходило ни в одном финале мировых первенств. Даже в самых закрытых решающих матчах турнира, включая финал ЧМ-1990 между Аргентиной и ФРГ, а также встречу Бразилии и Италии на чемпионате мира 1994 года, хотя бы одна из команд угрожала воротам раньше.