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Назван лучший игрок ЧМ-2026 - это не Месси и не Мбаппе

Полузащитник и капитан сборной Испании Родри стал обладателем "Золотого мяча" чемпионата мира - 2026.
Фото: Getty Images
ФИФА признала испанца лучшим футболистом завершившегося турнира.

Индивидуальную награду Родри получил после финала, в котором испанская команда в дополнительное время одержала победу над Аргентиной со счётом 1:0 и во второй раз в своей истории завоевала титул чемпионов мира.

"Серебряный мяч" по итогам мундиаля достался лидеру аргентинской сборной Лионелю Месси. Обладателем "Бронзового мяча" стал нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе.

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