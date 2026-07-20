Назван лучший игрок ЧМ-2026 - это не Месси и не Мбаппе

Полузащитник и капитан сборной Испании Родри стал обладателем "Золотого мяча" чемпионата мира - 2026.

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ФИФА признала испанца лучшим футболистом завершившегося турнира.



Индивидуальную награду Родри получил после финала, в котором испанская команда в дополнительное время одержала победу над Аргентиной со счётом 1:0 и во второй раз в своей истории завоевала титул чемпионов мира.



"Серебряный мяч" по итогам мундиаля достался лидеру аргентинской сборной Лионелю Месси. Обладателем "Бронзового мяча" стал нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе.