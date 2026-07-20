Стало известно, кто признан лучшим игроком финала ЧМ-2026

ФИФА вручила нападающему сборной Испании Феррану Торресу приз лучшему футболисту финального матча чемпионата мира - 2026.

Фото: ФИФА

Форвард стал главным героем встречи с Аргентиной, завершившейся победой испанцев со счётом 1:0 после дополнительного времени.



Именно Торрес записал на свой счёт решающий мяч, который принёс "Фурии Рохе" второй чемпионский титул в истории. Примечательно, что этот гол оказался для 26-летнего нападающего первым на нынешнем мундиале.



Испания повторила успех 2010 года, когда также выиграла финал с минимальным счётом в овертайме. Аргентина не смогла сохранить звание действующего чемпиона мира, а бронзовые медали турнира достались сборной Англии, обыгравшей Францию со счётом 6:4.