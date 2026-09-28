Нападающий сборной Намибии: матч с Россией - большой шаг для нашей страны

- Для Намибии это очень важная и историческая возможность.
Игра с европейской сборной, такой как Россия, — это большой шаг для нашей страны.
Он даёт нашим игрокам возможность проверить себя, противостоя другой футбольной культуре и стилю, - приводит слова Шилонго "Чемпионат".
Напомним, что национальная команда России сыграет в Екатеринбурге со сборной Намибии в рамках товарищеского матча. Встреча состоится 3 октября - ранее сборная России ни разу не проводила матч на "Екатеринбург Арене". На данный момент подопечные Валерия Карпина занимают 35 место в рейтинге ФИФА, Намибия располагается на 121 строчке.
Также в сентябре Россия сыграет с Ираном в Казани, встреча состоится 29 сентября, и проведет товарищескую игру с Нигерией в Нижнем Новгороде 6 октября.