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Нападающий сборной Намибии: матч с Россией - большой шаг для нашей страны

Нападающий сборной Намибии Бенсон Шилонго высказался о предстоящем матче с Россией.
Фото: Global Look Press
По словам Шилонго, матч со сборной России - историческая возможность для Намибии.

- Для Намибии это очень важная и историческая возможность.
Игра с европейской сборной, такой как Россия, — это большой шаг для нашей страны.

Он даёт нашим игрокам возможность проверить себя, противостоя другой футбольной культуре и стилю, - приводит слова Шилонго "Чемпионат".

Напомним, что национальная команда России сыграет в Екатеринбурге со сборной Намибии в рамках товарищеского матча. Встреча состоится 3 октября - ранее сборная России ни разу не проводила матч на "Екатеринбург Арене". На данный момент подопечные Валерия Карпина занимают 35 место в рейтинге ФИФА, Намибия располагается на 121 строчке.

Также в сентябре Россия сыграет с Ираном в Казани, встреча состоится 29 сентября, и проведет товарищескую игру с Нигерией в Нижнем Новгороде 6 октября.

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