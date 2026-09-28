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Танасиевич - о работе Благоевича: он пытается привить "Акрону" другой стиль

Черногорский скаут Йован Танасиевич оценил работу Срджана Благоевича в "Акроне".
Фото: ФК "Акрон"
По словам Танасиевича, Благоевич пытается привить "Акрону" новый стиль игры.

- Старт не очень, но последний матч они выиграли, поэтому можно говорить, что пока средненько. Благоевич сам по себе тренер, который пытается играть в футбол везде, куда приходит. Он всегда старается поставить игру, иногда получается, иногда нет.
Он пытается привить "Акрону" другой стиль, чтобы команда держала мяч, высоко выдвигалась, - приводит слова Танасиевича "РБ Спорт".

Срджан Благоевич стал главным тренером тольяттинского "Акрона" летом этого года, сменив на посту ушедшего в отставку Заурбека Тедеева. Ранее сербский специалист занимал аналогичный пост в "Партизане" и венгерском "Дебрецене", а также работал в "Астане", "Каспии" и ряде сербских клубов.

В девятом туре Российской Премьер-Лиги волжане одержали первую победу в сезоне, забив два безответных мяча грозненскому "Ахмату". После девяти сыгранных туров тольяттинцы занимают 13 место в турнирной таблице чемпионата России с 8 набранными очками.

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