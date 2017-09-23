Нервный Ребров, неутомимый Ещенко: оценки игроков матча «Спартак» - «Анжи»

«Спартак» выдал очередной весёлый матч в Премьер-Лиге, который, наверняка, снова вывел Массимо Карреру из себя. На этот раз «красно-белые» не смогли обыграть «Анжи» - худшую команду чемпионата России. Более того, москвичи и вовсе могли потерпеть поражение, но спались в самой концовке. Об индивидуальных действиях всех участников результативного матча на «Открытии» - в материале Rusfootball.info.Оценивать игру голкипера «Спартака» довольно трудно. Махачкалинцы нанесли всего четыре удара в створ ворот, из которых два оказались результативными. Вряд ли Ребров виноват хоть в одном из пропущенных мячей. Тем не менее, вратарь «Спартака» в очередной раз выглядел нервозно. Ребров уже традиционно ошибался на выходах, бежал вперёд, как на пожар, что вряд ли добавляло уверенности защите «красно-белых».В матче с одним из аутсайдеров российского чемпионата от крайних защитников «Спартака» можно было ждать завидной активности. Тем не менее, Комбаров за всю игру выполнил всего один кросс в чужую штрафную. На поле «спартаковец» фактически затерялся. А в первом тайме, когда футболисты «Анжи» довольно неплохо атаковали, Комбаров вмешивался в ситуацию редко. Ни одного перехвата и два отбора – очень скромный показатель.После матча с «Марибором» на Ещенко вылилось немало объективной критики. Сам «спартаковец», похоже, сделал нужные выводы. Ещенко традиционно выделялся активностью, став одним из лучших игроков в своей команде. Явный крен в атаке «Спартака» на правый фланг был обусловлен именно неутомимостью Ещенко. Шесть кроссов и 2 проникающих передачи – хороший результат для латераля.В первом тайме «Анжи» вполне мог забить в ворота «Спартака». «Красно-белые» слишком многое позволяли сопернику. Защитникам хозяев явно не хватало жёсткости. В моменте с первым голом «Анжи» также стоит говорить об ошибках центрдефов. Неизвестно, кто должен был держать Самараджича, но рискнём предположить, что кто-то из центральных защитников «Спартака».К Ташчи можно предъявить такие же претензии, как и к Бокетти. Центральные защитники «Спартака» этот матч провели неудачно. В концовке Ташчи мог лишить «Спартак» шансов на спасение. При счёте 1:2 он в простой ситуации ошибся перед своей штрафной, подарив мяч сопернику. Хубулов простил хозяев, пробив с острого угла мимо. Такие ошибки последнего защитника просто недопустимы.Жано из-за травмы покинул поле на 35-й минуте, но пользу своей команде принести успел. Полузащитник «Спартака» заработал пенальти. Можно долго спорить о том, было там нарушение или нет, но факт остаётся в том, что арбитр указал на фол именно на Ананидзе. В целом, «спартаковец» в отведённое ему время выглядел неплохо. Жано охотно брал игру на себя, пытаясь дирижировать атаками хозяев.Пашалич был лучшим среди «спартаковских» полузащитников по точности передач. Так, адресатов достигли почти 90% всех пасов, сделанных хорватом. Тем не менее, пока лидирующую роль в полузащите Пашалич на себя на берёт. Где-то ему не хватает смелости, умения решить эпизод.Попов в условиях кадровых проблем в «Спартаке» получил шанс проявить себя с первых минут. Болгарский легионер, конечно, героем матча не стал, но оставил хорошее впечатление. По показателю точных передач он немного уступил Пашаличу, зато сразу 4 паса Попова были резко обостряющими. В то же время Попов успевал здорово отрабатывать в обороне. С мотивацией у полузащитника в этом матче было всё в порядке.Самедов приходил в «Спартак» в качестве состоявшегося игрока, одного из лидеров «Локомотива», который может вести за собой партнёров. Но в своём новом клубе он в лучшем случае лишь проводит добротные матчи, в которых мало чем запоминается. Именно по такому сценарию для Самедова проходила встреча с «Анжи». Самедов нанёс три удара, заставлял соперника регулярно фолить, но КПД всех этих действий оказался крайне низким.Юному «спартаковцу» в этом матче предстояло заменить Квинси Промеса. Со своей задачей Бакаев, в целом, справился. Он был одним из активных в составе «Спартака». Бакаев сделал больше точных передач, чем Самедов, он успел нанести удар в створ ворот, охотно шёл в дриблинг. В общем, действовал так, будто появление в стартовом составе московского клуба не является для 21-летнего игрока чем-то необычным.От игрока калибра Луиса Адриано нужно ждать голов. И речь идёт не о голах с пенальти. «Спартак» должен был выигрывать этот матч, делать это уверенно и без нервов. И тот факт, что «красно-белые» до 90-й минуты забили лишь однажды, да ещё и с пенальти, повод для критики в адрес Адриано.Бразилец заменил в первом тайме Ананидзе, получив в своё распоряжение более 50 минут. Тем не менее, Фернандо так и не вошёл в игру. Привычные диспетчерские функции бразилец на себя не взял, а Каррере можно задуматься о том, кто же тут должен быть плэймейкером.За 15 минут, которые Мельгарехо провёл на поле, он сделал обостряющую передачу и сравнял счёт, сохранив «Спартак» от настоящего унижения. В остальном оценивать игру Мельгарехо довольно трудно, но с ролью джокера он справился.