Бубнов нашел "Зениту" замену Барриосу: надо забирать Глебова!

Бубнов уверен, что Данил Глебов идеально дополнит Артёма Карпукаса в опорной зоне сине-бело-голубых и превзойдет Барриоса по полезности действий.

Фото: ФК "Динамо"





"Глебов как сейчас играет… Его надо " Зениту " забирать. Вместо Барриоса. В пару к Карпукасу. Потому что он прибавил очень сильно. И как классический опорный полузащитник, и ближе к атаке подключается", — заявил Бубнов.

По мнению бывшего футболиста, уход из команды нынешнего опорника Вильмара Барриоса, который в последнее время все чаще подвергается критике за нестабильность и нарушения дисциплины, позволит освободить место для россиянина. При этом связка Глебов — Карпукас, считает эксперт, способна стать фундаментом для построения игры в центре поля как в РПЛ, так и на международной арене.



После 13 туров РПЛ "Зенит" идет первым, "Динамо" — вторым.



Источник: YouTube-канал "Коммент.Шоу" По мнению Бубнова, петербургскому клубу в ближайшее трансферное окно необходимо инициировать переход опорного полузащитника московского " Динамо " Данила Глебова.По мнению бывшего футболиста, уход из команды нынешнего опорника Вильмара Барриоса, который в последнее время все чаще подвергается критике за нестабильность и нарушения дисциплины, позволит освободить место для россиянина. При этом связка Глебов — Карпукас, считает эксперт, способна стать фундаментом для построения игры в центре поля как в РПЛ, так и на международной арене.После 13 туров РПЛ "Зенит" идет первым, "Динамо" — вторым.Источник: YouTube-канал "Коммент.Шоу"