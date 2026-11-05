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Бубнов нашел "Зениту" замену Барриосу: надо забирать Глебова!

Бубнов уверен, что Данил Глебов идеально дополнит Артёма Карпукаса в опорной зоне сине-бело-голубых и превзойдет Барриоса по полезности действий.
Фото: ФК "Динамо"
По мнению Бубнова, петербургскому клубу в ближайшее трансферное окно необходимо инициировать переход опорного полузащитника московского "Динамо" Данила Глебова.

"Глебов как сейчас играет… Его надо "Зениту" забирать. Вместо Барриоса. В пару к Карпукасу. Потому что он прибавил очень сильно. И как классический опорный полузащитник, и ближе к атаке подключается", — заявил Бубнов.

По мнению бывшего футболиста, уход из команды нынешнего опорника Вильмара Барриоса, который в последнее время все чаще подвергается критике за нестабильность и нарушения дисциплины, позволит освободить место для россиянина. При этом связка Глебов — Карпукас, считает эксперт, способна стать фундаментом для построения игры в центре поля как в РПЛ, так и на международной арене.

После 13 туров РПЛ "Зенит" идет первым, "Динамо" — вторым.

Источник: YouTube-канал "Коммент.Шоу"

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