- Не люблю это слово "адаптация". Конкуренцию Бонгонда, очевидно, проигрывает. Может быть, постепенно как-то встраивают, не хотят форсировать события. Дают время с коллективом до конца познакомиться, с требованиями тренера, — сказал Юран LiveSport.
Напомним, Пабло Солари перешел в московский "Спартак" зимой 2025 года из аргентинского клуба "Ривер Плейт". Сумма трансфера составила 10 миллионов евро. В текущем сезоне вингер провел 8 матчей во всех турнирах, отметившись одним голом и одним ассистом.
На данный момент команда Деяна Станковича занимает третью строчку в таблице Российской Премьер-Лиги, имея в своем активе 47 очков в 24 матчах. Следующий тур красно-белые проведут на выезде с ""Акроном". Встреча состоится 19 апреля в 14:30.
Юран высказался об адаптации Солари в "Спартаке"
Экс-тренер "Пари НН" Сергей Юран оценил игру аргентинского вингера Пабло Солари за "Спартак".
Фото: "Чемпионат"