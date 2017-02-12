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Фатос Бечирай не собирается покидать "Динамо"

Нападающий "Динамо" Фатос Бечирай не намерен покидать бело-голубых, заявил агент футболиста Деян Радич.

"Фатос очень доволен в "Динамо"; конечно, ситуация там развивается не лучшим образом, тем не менее, его все устраивает. У него была пара предложений от иностранных клубов и летом, и этой зимой, но мы их даже не рассматривали. Он перевез жену, скоро она должна родить, поэтому дергаться сейчас он не хочет, он доволен и пока там и будет. В Москве ему все нравится, тут и до дома ему не далеко, всего пару часов самолетом.

Уверен, Фатос один из таких, за те деньги, что ему платят, он приносит большую пользу клубу. Даже когда он не играет регулярно, клуб не хочет его отпускать, потому что у него есть характер. Теми деньгами, которые он получает, он полностью доволен", - цитирует агента ТАСС.
Теги: Динамо
Сегодня, 09:59
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№2 Написал: QoshaK Екатеринбург (Сегодня, 11:10) #
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Цитата: Игорь Казьмин
Как в старой рекламе банков.....Мы сидим а денюшки идут -ОН ДОВОЛЕН ПОЭТОМУ...КЛАССНЫЙ СПОРТСМЕН....

Я бы так же сделал. Все вопросы к тем кто его подписывал.
Регистрация: 27.09.2015
№1 Написал: Игорь Казьмин москва (Сегодня, 10:58) #
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online

Как в старой рекламе банков.....Мы сидим а денюшки идут -ОН ДОВОЛЕН ПОЭТОМУ...КЛАССНЫЙ СПОРТСМЕН....


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игорь
Регистрация: 11.11.2016
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