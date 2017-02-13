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16:01
Марат Хуснуллин: эксплуатирующая компания хочет провести первый матч в "Лужниках" как можно позже
Марат Хуснуллин: эксплуатирующая компания хочет провести первый матч в "Лужниках" как можно позже
12:59
Николас Ломбертс: в Бельгии если моя жена захочет погулять одна, то 80%, что на нее нападут или изнасилуют (30)
Николас Ломбертс: в Бельгии если моя жена захочет погулять одна, то 80%, что на нее нападут или изнасилуют (30)
"Химки" подписали контракт с нападающим из Норвегии
"Химки" заключили контракт с нападающим Тимом Андре Нильсеном, который с 1 февраля находится с командой на сборе в Турции, сообщает официальный сайт клуба.
Предыдущим клубом Нильсена был шведский "Юнгшпиле". Контракт с игроком рассчитан на 2,5 года.
Предыдущим клубом Нильсена был шведский "Юнгшпиле". Контракт с игроком рассчитан на 2,5 года.
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