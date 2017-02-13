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"Химки" подписали контракт с нападающим из Норвегии

"Химки" заключили контракт с нападающим Тимом Андре Нильсеном, который с 1 февраля находится с командой на сборе в Турции, сообщает официальный сайт клуба.

Предыдущим клубом Нильсена был шведский "Юнгшпиле". Контракт с игроком рассчитан на 2,5 года.
Теги: Химки Трансферы
Сегодня, 18:41
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