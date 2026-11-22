"Это тот случай, когда я своими глазами не видел.
Не любитель обсуждать то, чего не знаю и не видел.Я же про себя тоже вижу много и читаю много. Но иногда думаю: а это точно про меня написали?" - сказал Черчесов "Советскому спорту".
Напомним, Максим Глушенков не был включен в заявку национальной команды России на ноябрьские встречи с Узбекистаном и Венесуэлой. После этого в СМИ появилась информация, что в сборной недовольны отношением футболиста к матчам.
Константин Тюкавин подтвердил, что разговаривал с игроком после матча с Нигерией, так как увидел, что он недорабатывает.