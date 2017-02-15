В ближайшие дни "Балтика" назовёт тренерский штаб Игоря Черевченко

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Опять 1 - 5 (1)
Вчера 22:43
Бранислав Иванович: "Зенит", как клуб высокого уровня, хочет добиваться победы в каждой игре и турнире (1)
Бранислав Иванович: "Зенит", как клуб высокого уровня, хочет добиваться победы в каждой игре и турнире (1)
Вчера 22:40
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Александр Шешуков перешел в "Балтику" (3)
Вчера 21:45
Юри Тилеманс: "Андерлехт" набрал неплохой ход и готов продемонстрировать это в игре с "Зенитом" (19)
Юри Тилеманс: "Андерлехт" набрал неплохой ход и готов продемонстрировать это в игре с "Зенитом" (19)
Вчера 21:32
Михаил Осинов: "Спарта" "Ростову" по зубам (1)
Михаил Осинов: "Спарта" "Ростову" по зубам (1)
Вчера 21:13
Предматчевая тренировка "Фенербахче" (видео)
Предматчевая тренировка "Фенербахче" (видео)
Вчера 21:06
На матч "Шахтер" - "Сельта" продано 20 тысяч билетов (1)
На матч "Шахтер" - "Сельта" продано 20 тысяч билетов (1)
Вчера 20:32
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Рикарду Карвалью стал игроком "Шанхай СИПГ"
Вчера 19:36
Артуро Видаль: постараемся сделать так, чтобы последним матчем Лама был финал Лиги чемпионов (1)
Артуро Видаль: постараемся сделать так, чтобы последним матчем Лама был финал Лиги чемпионов (1)
Вчера 19:20
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Вчера 19:06
Репортаж с тренировки "Краснодара" (фото+видео)
Репортаж с тренировки "Краснодара" (фото+видео)
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"Шахтер" прибыл в Виго на матч против "Сельты"
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Вчера 18:56
Роман Нойштедтер: мне надо хорошо играть, чтобы Черчесов знал, на что я способен (видео) (8)
Роман Нойштедтер: мне надо хорошо играть, чтобы Черчесов знал, на что я способен (видео) (8)
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Дик Адвокат: надеюсь, в городе, где построили такой прекрасный стадион, смогут построить и аэропорт (2)
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Вчера 17:32
Робин ван Перси пропустит матч с "Краснодаром" (3)
Робин ван Перси пропустит матч с "Краснодаром" (3)
Вчера 17:18
Сергей Собянин: общественный транспорт будет бесплатным для гостей КК-2017 и ЧМ-2018 (11)
Сергей Собянин: общественный транспорт будет бесплатным для гостей КК-2017 и ЧМ-2018 (11)
В ближайшие дни "Балтика" назовёт тренерский штаб Игоря Черевченко
В ближайшие дни "Балтика" объявит о том, кто войдет в тренерский штаб Игоря Черевченко. Специалист возглавил команду 8 февраля.
"Когда наступит определенность, кто войдет в тренерский штаб Игоря Черевченко? Понимание у нас уже есть. На днях должно станет известно", - сказал генеральный директор "Балтики" Тимур Лепсая.
"Спорт-Экспресс"
"Когда наступит определенность, кто войдет в тренерский штаб Игоря Черевченко? Понимание у нас уже есть. На днях должно станет известно", - сказал генеральный директор "Балтики" Тимур Лепсая.
"Спорт-Экспресс"
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