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В ближайшие дни "Балтика" назовёт тренерский штаб Игоря Черевченко

В ближайшие дни "Балтика" объявит о том, кто войдет в тренерский штаб Игоря Черевченко. Специалист возглавил команду 8 февраля.

"Когда наступит определенность, кто войдет в тренерский штаб Игоря Черевченко? Понимание у нас уже есть. На днях должно станет известно", - сказал генеральный директор "Балтики" Тимур Лепсая.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Черевченко Балтика
Вчера, 23:24
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(0)
№3 Написал: Campos Москва (Сегодня, 00:40) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
Может этот тренерский штаб сумеет вывести команду с новым свеженьким стадионом в Премьер-лигу, а то как-то провально получается..
Регистрация: 26.12.2008
№2 Написал: Игорь Казьмин москва (Вчера, 23:38) #
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  •  (1)

Как минимум два человека из бывшего тренерского штаба ЛОКО, без них Черевченко не принял бы предложение из Балтики .


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игорь
Регистрация: 11.11.2016
№1 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Вчера, 23:32) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Спаси команду, Геннадьич!


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Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015
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