В ближайшие дни "Балтика" назовёт тренерский штаб Игоря Черевченко

В ближайшие дни "Балтика" объявит о том, кто войдет в тренерский штаб Игоря Черевченко. Специалист возглавил команду 8 февраля."Когда наступит определенность, кто войдет в тренерский штаб Игоря Черевченко? Понимание у нас уже есть. На днях должно станет известно", - сказал генеральный директор "Балтики" Тимур Лепсая.