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"Мордовия" отдаст полузащитника Максима Астафьева в аренду "СКА-Хабаровску"

Исполняющий обязанности главного тренера "Мордовии" Марат Мустафин сообщил, что полузащитник саранской команды Максим Астафьев будет выступать за "СКА-Хабаровск" на правах аренды, которая рассчитана до конца сезона.

В текущем первенстве ФНЛ 34-летний хавбек провел 18 матчей, забив 4 мяча.

Sportbox
Теги: Мордовия СКА-Хабаровск
Вчера, 23:44
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