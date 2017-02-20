"Мордовия" отдаст полузащитника Максима Астафьева в аренду "СКА-Хабаровску"

Исполняющий обязанности главного тренера "Мордовии" Марат Мустафин сообщил, что полузащитник саранской команды Максим Астафьев будет выступать за "СКА-Хабаровск" на правах аренды, которая рассчитана до конца сезона.В текущем первенстве ФНЛ 34-летний хавбек провел 18 матчей, забив 4 мяча.