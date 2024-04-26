Как сообщает источник, стороны заключили новый трудовой договор, который рассчитан до июня 2028 года. Южане решили продлить Ваханию после того, как тот хорошо проявил себя в команде.
Отметим, что предыдущий договор между сторонами был рассчитан до лета 2024 года.
Напомним, Вахания минувшим летом подписал контракт с южанами в статусе свободного агента. В нынешнем сезоне он принял участие в 26 матчах, успев забить два гола.
Источник: “РБ Спорт”
“РБ Спорт”: “Ростов” продлил контракт с защитником Ваханией
“Ростов” продлил соглашение с защитником Ильей Ваханией на длительный срок.
Фото: "Чемпионат"