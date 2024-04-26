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Игрок ЦСКА Мендес: нужно быть реалистами и давать себе отчет, что чемпионство от нас отдаляется

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Полузащитник ЦСКА Виктор Мендес оценил шансы армейцев на чемпионство в нынешнем сезоне РПЛ.
Фото: ПФК ЦСКА
– Конечно, нужно быть реалистами и давать себе отчет, что лига немножко отдаляется, — заявил Мендес в интервью “Чемпионату”.

Напомним, сейчас московский ЦСКА имеет в собственном активе 38 очков. Армейцы занимают седьмое место в турнирной таблице чемпионата России по футболу. Отметим, что на первой позиции располагается петербургский “Зенит”. Сине-бело-голубые заработали 50 очков.

ЦСКА Мендес
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