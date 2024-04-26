– Конечно, нужно быть реалистами и давать себе отчет, что лига немножко отдаляется, — заявил Мендес в интервью “Чемпионату”.
Напомним, сейчас московский ЦСКА имеет в собственном активе 38 очков. Армейцы занимают седьмое место в турнирной таблице чемпионата России по футболу. Отметим, что на первой позиции располагается петербургский “Зенит”. Сине-бело-голубые заработали 50 очков.
Игрок ЦСКА Мендес: нужно быть реалистами и давать себе отчет, что чемпионство от нас отдаляется
Полузащитник ЦСКА Виктор Мендес оценил шансы армейцев на чемпионство в нынешнем сезоне РПЛ.
Фото: ПФК ЦСКА