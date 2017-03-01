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Дмитрий Парфенов: нам есть куда двигаться, я вижу потенциал у своих игроков
Главный тренер "Тосно" Дмитрий Парфенов в эфире телеканала "Наш футбол" прокомментировал гостевое поражение от "Локомотива" (0:1) в четвертьфинале Кубка России.
"Рад за ребят, они очень хотели исправить ситуацию, в которую сами же попали, пропустив быстрый гол. Но любая команда РФПЛ умеет реализовывать моменты. Нам есть куда двигаться, я вижу потенциал у своих игроков. Единственное, чего нам не хватило, - забитого мяча", - сказал Парфенов.
"Рад за ребят, они очень хотели исправить ситуацию, в которую сами же попали, пропустив быстрый гол. Но любая команда РФПЛ умеет реализовывать моменты. Нам есть куда двигаться, я вижу потенциал у своих игроков. Единственное, чего нам не хватило, - забитого мяча", - сказал Парфенов.
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