Дмитрий Парфенов: нам есть куда двигаться, я вижу потенциал у своих игроков

Главный тренер "Тосно" Дмитрий Парфенов в эфире телеканала "Наш футбол" прокомментировал гостевое поражение от "Локомотива" (0:1) в четвертьфинале Кубка России.



"Рад за ребят, они очень хотели исправить ситуацию, в которую сами же попали, пропустив быстрый гол. Но любая команда РФПЛ умеет реализовывать моменты. Нам есть куда двигаться, я вижу потенциал у своих игроков. Единственное, чего нам не хватило, - забитого мяча", - сказал Парфенов.