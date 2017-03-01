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Дмитрий Парфенов: нам есть куда двигаться, я вижу потенциал у своих игроков

Главный тренер "Тосно" Дмитрий Парфенов в эфире телеканала "Наш футбол" прокомментировал гостевое поражение от "Локомотива" (0:1) в четвертьфинале Кубка России.

"Рад за ребят, они очень хотели исправить ситуацию, в которую сами же попали, пропустив быстрый гол. Но любая команда РФПЛ умеет реализовывать моменты. Нам есть куда двигаться, я вижу потенциал у своих игроков. Единственное, чего нам не хватило, - забитого мяча", - сказал Парфенов.
Сегодня, 22:03
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№1 Написал: styh Советский Союз (Сегодня, 22:07) #
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Болеет за:
«Локомотив»
Хорошая команда Понравилась.


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ФК Локомотив 36635.
Гибнет природа - мир её праху, люди уроды- да шли б они на ....й.
Регистрация: 27.12.2008
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