– Шансы “Зенита” на чемпионский титул существенно уменьшились. Мы себе очень сильно усложнили ситуацию.
Напомним, вчера, 11 мая, петербургский “Зенит” на своем поле потерпел поражение от московского ЦСКА в рамках 28-го тура Российской Премьер-Лиги. Игра закончилась со счетом 1:0 в пользу армейцев. После игрового дня сине-бело-голубые опустились на второе место в турнирной таблице, оставшись с 51 очком. На первое место вышло московское “Динамо” (53 очка).
Источник: “СЭ”
Семак: шансы “Зенита” на чемпионский титул существенно уменьшились
Главный тренер “Зенита” Сергей Семак оценил шансы петербургского клуба на чемпионство в этом сезоне Российской Премьер-Лиги.
Фото: ФК "Зенит"