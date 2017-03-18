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Олег Кожанов: Гогуа на листочке писал президенту "СКА-Энергии" состав, на выезды не летал, дома грузины выигрывали "странные матчи"

Бывший игрок "Зенита", "Волги", "СКА-Энергии" и других российских команд Олег Кожанов, ныне играющий за любительскую команду "Балтийский завод" в петербургском турнире "Спортинг-лига", рассказал о том, что происходило в хабаровском клубе когда он там играл.

– Тебе всего 29 лет, хороший послужной список, а ты практически закончил играть. Почему?

– Да надоел, честно говоря, футбол. Деньги платить перестали, зарплаты стали маленькие. Играть, как я в Хабаровске, где по полгода не выплачивают обещанное, я смысла не вижу.

– Не везде же так плохо, есть и благополучные клубы.

– Нет, сейчас в первом дивизионе зарплаты упали в три-четыре раза. За такие деньги играть в других городах? Процентов семьдесят команд в ФНЛ не платят вовремя, а некоторые и по полгода, как в «Луче». Во второй лиге смысла играть я вообще не вижу никакого – там дела еще намного хуже, чем в ФНЛ. Да и разъезжать на автобусах по 15-20 часов… Нет, спасибо.

– Босс «Урала» – Григорий Иванов. Правда, что он решает, кто из футболистов выйдет на поле?

– Нет, это все зависит от того, как поставит себя тренер. Когда я был в команде, все решал Побегалов. А если сейчас так происходит, значит тренеры такие пошли.

– Попадались подобного плана специалисты?

– Да вот недавно я играл в Хабаровске, так там вообще был не тренер, а марионетка. Там как раз президент Фельдман сам решал, какой состав выходит – выпускал своих знакомых грузинов. А тренер Иванаускас просто спокойно выполнял указания. Те же грузины в открытую посылали его на три буквы. Доходило до смешного: Гогуа, который был на короткой ноге с президентом, писал на листочке состав на игру. Человек был в Хабаровске королем, на выезды не летал, играл только дома. А дома грузины спокойно выигрывали «странные матчи», про которые никто не может доказать, что они не просто «странные». Вся Россия об этом знает, но доказать никто не может или не хочет. (смеется)

– Часто приходилось играть в таких матчах?

– Все зависит от команды, в которой ты находишься. Если команда ставит задачи, то часто играешь против команд, которые просто сливают. И наоборот: если ты играешь в клубе-аутсайдере, то сливаешь ты. Такие дела. Судей заряжают, но судьи сейчас грамотные пошли, не подставляются, грамотно душат. Хотя бывают исключения, как в игре «Зенита» с «Амкаром». Не доглядел? Не смеши меня. Значит кто-то другой денег побольше дал. Такой у нас футбол.

– Вспомни самый странный матч в твоей карьере?

– Да можно в интернете посмотреть. «Волга» – «Нижний Новгород». Когда «ослепило» нашего защитника Полянина, и он побежал не в ту сторону.

– Что в раздевалке было?

– Да ничего. Прожектор его ослепил. (смеется) Пошутили, посмеялись и пошли домой. Я тогда не участвовал в игре, но в команде был. Да много таких матчей.

– Были матчи, когда вас мотивировали другие команды?

– Да вот недавно в Хабаровске играли с «Крыльями Советов». Нам сказали, что надо выиграть. Выиграли. Выиграли. Правда, потом президент эту сумму, наверное, раз в десять уменьшил. (смеется) Получили в итоге копейки, на два раза в ресторан сходить, а обещал чуть ли не по полмиллиона рублей. Президент «СКА-Энергии» не очень хороший человек, за свои слова не отвечал, - цитирует Кожанова "Спортинг"
Теги: СКА-Энергия
Вчера, 23:05
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