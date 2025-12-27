Матчи Скрыть

Английская премьер-лига

2025/26
Ноттингем Форест
15:30
Манчестер СитиНе начат
Арсенал
18:00
БрайтонНе начат
Бернли
18:00
ЭвертонНе начат
Вест Хэм
18:00
ФулхэмНе начат
Брентфорд
18:00
БорнмутНе начат
Ливерпуль
18:00
ВулверхэмптонНе начат
Челси
20:30
Астон ВиллаНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

2025/26
Парма
14:30
ФиорентинаНе начат
Лечче
17:00
КомоНе начат
Торино
17:00
КальяриНе начат
Удинезе
20:00
ЛациоНе начат
Пиза
22:45
ЮвентусНе начат

Шаронов может войти в тренерский штаб Гусева в "Динамо"

Стало известно, кто может войти в тренерский штаб Ролана Гусева в "Динамо".
Фото: "Чемпионат"
По информации источника, Роман Шаронов может войти в тренерский штаб Ролана Гусева в "Динамо".

Ранее российский специалист возглавлял "СКА-Хабаровск". Под его руководством команда провела 74 матча, одержала 26 побед, 19 раз сыграла вничью и потерпела 29 поражений.

Ролан Гусев стал главным тренером "Динамо" 23 декабря. Под его руководством команда в текущем сезоне провела 4 матча, одержала 1 победу, 1 раз сыграла вничью и потерпела 2 поражения.

