По информации источника, Роман Шаронов может войти в тренерский штаб Ролана Гусева в "Динамо".
Ранее российский специалист возглавлял "СКА-Хабаровск". Под его руководством команда провела 74 матча, одержала 26 побед, 19 раз сыграла вничью и потерпела 29 поражений.
Ролан Гусев стал главным тренером "Динамо" 23 декабря. Под его руководством команда в текущем сезоне провела 4 матча, одержала 1 победу, 1 раз сыграла вничью и потерпела 2 поражения.
Шаронов может войти в тренерский штаб Гусева в "Динамо"
Стало известно, кто может войти в тренерский штаб Ролана Гусева в "Динамо".
Фото: "Чемпионат"