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Юрий Калитвинцев: я доволен игрой "Динамо" в матче с "Тосно"

Главный тренер "Динамо" Юрий Калитвинцев прокомментировал победу своей команды в матче против "Тосно" (2:1).

"Такие игры выносятся за рамки. Когда играют команды, претендующие на выход в РФПЛ, говорить о рисунке и качестве игры надо во вторую очередь. В первую очередь это настрой, мотивация с обеих сторон. Качеством игры нашей команды я полностью удовлетворён. До этого мы играли два раза с "Тосно", очень сильным соперником, и качество тоже было неплохое, но не было результата. Сегодня результат был. Хорошая мужская игра двух лидеров. В перерыве сказал ребятам одно: было и 0:2 в Кубке, и мы были близки к тому, чтобы перейти в добавленное время, а сейчас всего лишь один мяч. Сделали коррективы, совершенно спокойно обсудили. Они не боялись проиграть, они боялись не выиграть. Умерла ли интрига в борьбе за первое место после этого матча? Ни в коем случае. Были разрывы и в семь очков. Интрига будет до заключительной игры", - цитирует Калитвинцева официальный сайт "Тосно".
Теги: Калитвинцев Динамо Тосно
Сегодня, 21:17
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