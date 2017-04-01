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Дмитрий Гунько: игра была достаточно интересной для болельщиков
Главный тренер "Спартака-2" Дмитрий Гунько прокомментировал победу над "Зенитом-2" в гостевом матче 29-го тура ФНЛ.
"Игра была достаточно интересной для болельщиков. Погода не всегда позволяла играть в тот футбол, в который мы хотели. Во втором тайме мяч зависал на нашей половине поля, "Зенит-2" пытался атаковать большими силами. Мы были готовы к этому, но попустили со "стандарта". Имели неплохие моменты в контригре. Начали агрессивно. Ребята проявили характер и заслуженно добились победы", - цитирует Гунько "Спорт-Экспресс".
"Игра была достаточно интересной для болельщиков. Погода не всегда позволяла играть в тот футбол, в который мы хотели. Во втором тайме мяч зависал на нашей половине поля, "Зенит-2" пытался атаковать большими силами. Мы были готовы к этому, но попустили со "стандарта". Имели неплохие моменты в контригре. Начали агрессивно. Ребята проявили характер и заслуженно добились победы", - цитирует Гунько "Спорт-Экспресс".
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