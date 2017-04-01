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Юрий Калитвинцев: Погребняк не играл из-за проблем со спиной
Главный тренер "Динамо" Юрий Калитвинцев сообщил, что форвард Павел Погребняк не принимал участие в матче 29-го тура первенства ФНЛ против "Тамбова" из-за повреждения спины.
"Он в команде, зашел в раздевалку после игры. У него был довольно неприятный спазм в спине, сегодня он был не готов играть на сто процентов, а у нас на поле выходят только те, кто готов на все сто. Может быть, сказалась синтетика. Он делал процедуры, пытался привести себя в порядок, но не хватило буквально одного-двух дней", - цитирует Калитвинцева ТАСС.
"Он в команде, зашел в раздевалку после игры. У него был довольно неприятный спазм в спине, сегодня он был не готов играть на сто процентов, а у нас на поле выходят только те, кто готов на все сто. Может быть, сказалась синтетика. Он делал процедуры, пытался привести себя в порядок, но не хватило буквально одного-двух дней", - цитирует Калитвинцева ТАСС.
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