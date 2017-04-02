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Александр Побегалов: "Сибирь" играла в симпатичный футбол, а "Шинник" имел моменты и забивал

Главный тренер "Шинника" Александр Побегалов прокомментировал победу над "Сибирью" (3:0) в матче 29-го тура первенства ФНЛ.

"На установке мы говорили о том, что нам нужно "отмазаться" за бездарные 0:3 в Химках. Можно сказать, что ребята это и сделали. "Сибирь" играла в симпатичный футбол, а "Шинник" имел моменты и забивал. Мы учитывали, что соперник потерял двух основных центральных защитников, готовились конкретно к этому матчу, и многое сегодня получилось. 6-7 голевых моментов, кроме забитых мячей, еще было. Не получилось только более уверенно контролировать мяч при счете в нашу пользу", - цитирует Побегалова официальный сайт ФНЛ.
Теги: Побегалов Шинник Сибирь
Сегодня, 12:05
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