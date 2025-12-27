Матчи Скрыть

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Ноттингем Форест
15:30
Манчестер СитиНе начат
Арсенал
18:00
БрайтонНе начат
Бернли
18:00
ЭвертонНе начат
Вест Хэм
18:00
ФулхэмНе начат
Брентфорд
18:00
БорнмутНе начат
Ливерпуль
18:00
ВулверхэмптонНе начат
Челси
20:30
Астон ВиллаНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Парма
14:30
ФиорентинаНе начат
Лечче
17:00
КомоНе начат
Торино
17:00
КальяриНе начат
Удинезе
20:00
ЛациоНе начат
Пиза
22:45
ЮвентусНе начат

Радимов уверен, что у Гусева не получится в "Динамо"

Бывший футболист московского "Динамо" Владислав Радимов поделился мнением о перспективах Ролана Гусева на посту главного тренера бело-голубых.
Фото: ФК "Динамо" Москва
23 декабря Гусев был утвержден в должности, с 17 ноября он был исполняющим обязанности главного тренера.

"Нет, у него не получится. "Динамо" не улучшит свою игру. Думаю, главный критерий — это то, что Гусев не справится с раздевалкой. Мне кажется, после тех интервью, что он дал, в него просто никто не поверит", — сказал Радимов в программе "Это футбол, брат!"

Первый отрезок чемпионата России сезона 2025/2026 "Динамо" завершило на 10-м месте турнирной таблицы Российской Премьер-Лиги с 21 очком в активе. Ролан Гусев будет руководить командой минимум до конца текущего сезона.

