23 декабря Гусев был утвержден в должности, с 17 ноября он был исполняющим обязанности главного тренера.
"Нет, у него не получится. "Динамо" не улучшит свою игру. Думаю, главный критерий — это то, что Гусев не справится с раздевалкой. Мне кажется, после тех интервью, что он дал, в него просто никто не поверит", — сказал Радимов в программе "Это футбол, брат!"
Первый отрезок чемпионата России сезона 2025/2026 "Динамо" завершило на 10-м месте турнирной таблицы Российской Премьер-Лиги с 21 очком в активе. Ролан Гусев будет руководить командой минимум до конца текущего сезона.
Радимов уверен, что у Гусева не получится в "Динамо"
Бывший футболист московского "Динамо" Владислав Радимов поделился мнением о перспективах Ролана Гусева на посту главного тренера бело-голубых.
Фото: ФК "Динамо" Москва