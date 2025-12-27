Матчи Скрыть

Английская премьер-лига

Ноттингем Форест
15:30
Манчестер СитиНе начат
Арсенал
18:00
БрайтонНе начат
Бернли
18:00
ЭвертонНе начат
Вест Хэм
18:00
ФулхэмНе начат
Брентфорд
18:00
БорнмутНе начат
Ливерпуль
18:00
ВулверхэмптонНе начат
Челси
20:30
Астон ВиллаНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

Парма
14:30
ФиорентинаНе начат
Лечче
17:00
КомоНе начат
Торино
17:00
КальяриНе начат
Удинезе
20:00
ЛациоНе начат
Пиза
22:45
ЮвентусНе начат

Корнеев считает, что "Ювентус" остается грандом, несмотря на результаты команды

Бывший российский футболист Игорь Корнеев поделился мнением о выступлениях туринского "Ювентуса".
Фото: ФК "Ювентус"
По итогам 16 матчей чемпионата Италии текущего сезона "Юве" с 29 очками располагается на 5-м месте турнирной таблицы Серии A.

"На сегодняшний день с учетом результатов последних лет слабо верится, что "Ювентус" гранд, но он все же им остается", — сказал Корнеев в беседе с "Матч ТВ".

Последний раз "Ювентус" выигрывал трофей в сезоне 2023/2024 — это был Кубок Италии. Чемпионом страны "старая синьора" последний раз становилась в сезоне 2019/2020.

Сегодня, 27 декабря, "Юве" сыграет в гостях с "Пизой" (19-е место, 11 очков) в рамках 17 тура чемпионата Италии. Встреча стартует в 22:45 мск.

