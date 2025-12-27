Корнеев считает, что "Ювентус" остается грандом, несмотря на результаты команды

По итогам 16 матчей чемпионата Италии текущего сезона "Юве" с 29 очками располагается на 5-м месте турнирной таблицы Серии A.
"На сегодняшний день с учетом результатов последних лет слабо верится, что "Ювентус" гранд, но он все же им остается", — сказал Корнеев в беседе с "Матч ТВ".
Последний раз "Ювентус" выигрывал трофей в сезоне 2023/2024 — это был Кубок Италии. Чемпионом страны "старая синьора" последний раз становилась в сезоне 2019/2020.
Сегодня, 27 декабря, "Юве" сыграет в гостях с "Пизой" (19-е место, 11 очков) в рамках 17 тура чемпионата Италии. Встреча стартует в 22:45 мск.
