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У А.Березуцкого повреждение мышцы задней поверхности голени, а Головин тренировался в общей группе
У А.Березуцкого повреждение мышцы задней поверхности голени, а Головин тренировался в общей группе
19:31
Российские телеканалы отказываются приобретать права на трансляцию матчей КК-2017 и ЧМ-2018 (12)
Российские телеканалы отказываются приобретать права на трансляцию матчей КК-2017 и ЧМ-2018 (12)
Игрокам "Факела" выплатили зарплату за 1.5 месяца и бонусы за выход в ФНЛ в 2014 году
Игрокам воронежского "Факела" перечислили зарплату за полтора месяца и бонусы за выход в ФНЛ в 2014 году. Незакрытыми остаются премиальные за прошлый и нынешний сезоны – пока в том числе не выплачены вознаграждения ни за одну из 11 побед в текущем первенстве.
Во второй половине дня игроки "Факела", ранее написавшие письма о приостановлении работы до расчета с ними, соберутся на клубной базе, после чего примут решение о своих дальнейших действиях. Тренировки во вторник не предусмотрено. Если футболисты отменят свой ультиматум, то в среду начнут подготовку к домашнему матчу с "Нефтехимиком".
Sportbox
Во второй половине дня игроки "Факела", ранее написавшие письма о приостановлении работы до расчета с ними, соберутся на клубной базе, после чего примут решение о своих дальнейших действиях. Тренировки во вторник не предусмотрено. Если футболисты отменят свой ультиматум, то в среду начнут подготовку к домашнему матчу с "Нефтехимиком".
Sportbox
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