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Анатолий Мещеряков: уровень судейства был значительно ниже уровня самого последнего игрока на поле
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Игорь Черевченко: у нас было побольше моментов, чем у "Сибири"
Главный тренер "Балтики" Игорь Черевченко прокомментировал ничью своей команды в матче против "Сибири" (1:1).
"Считаю, что итоговый в целом закономерен, хотя у нас было побольше моментов, чтобы забить второй мяч. К сожалению, мы потеряли много очков. Притом, что соперники тоже допускают осечки. Спасибо болельщикам, что приходят и поддерживают команды. Мы будем бороться до последнего, рук не опустим", - цитирует Черевченко официальный сайт ФНЛ.
"Считаю, что итоговый в целом закономерен, хотя у нас было побольше моментов, чтобы забить второй мяч. К сожалению, мы потеряли много очков. Притом, что соперники тоже допускают осечки. Спасибо болельщикам, что приходят и поддерживают команды. Мы будем бороться до последнего, рук не опустим", - цитирует Черевченко официальный сайт ФНЛ.
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