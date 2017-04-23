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Игорь Черевченко: у нас было побольше моментов, чем у "Сибири"

Главный тренер "Балтики" Игорь Черевченко прокомментировал ничью своей команды в матче против "Сибири" (1:1).

"Считаю, что итоговый в целом закономерен, хотя у нас было побольше моментов, чтобы забить второй мяч. К сожалению, мы потеряли много очков. Притом, что соперники тоже допускают осечки. Спасибо болельщикам, что приходят и поддерживают команды. Мы будем бороться до последнего, рук не опустим", - цитирует Черевченко официальный сайт ФНЛ.
Теги: Черевченко Балтика Сибирь
Сегодня, 22:22
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