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Шесть тысяч человек посетило второй тестовый матч на сочинском стадионе "Фишт"

Второй тестовый матч на сочинском стадионе "Фишт", в котором встречались команды "Сочи" и "Ротор-Волгоград", посетило шесть тысяч человек, сообщает ТАСС.

Второй тестовый матч на сочинском стадионе "Фишт" перед Кубком конфедераций по футболу состоялся в воскресенье. Игра 24-го тура зоны "Юг" первенства Профессиональной футбольной лиги между "Сочи" и "Ротором-Волгоград" завершилась вничью со счетом 3:3. Билеты на матч продавались по цене от 50 рублей.
Вчера, 23:33
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(1)
№2 Написал: kubanoid krasnodar russia (Сегодня, 01:09) #
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Болеет за:
«Краснодар»
Да, сволочи! ! !!
На этот Фишт НИКТО нп прийдёт!!
А Краснодар мог бы принять , и поучаствовать ...


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Не учи отца,и баста!!
Регистрация: 25.05.2009
№1 Написал: K I N G Россия (Сегодня, 00:26) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Кубань»
Недорогая экскурсия :)
Регистрация: 25.06.2009
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