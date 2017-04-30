Хасанби Биджиев: у нас были отличные моменты, которые надо было реализовывать

Главный тренер "Спартака-Нальчика" Хасанби Биджиев подвел итоги матча 34-го тура ФНЛ против "СКА-Хабаровска".- Мы встречались недавно с ФК "СКА-Хабаровск" на сборах на Кипре и внимательно просматривали последние игры хабаровчан. Хочу отметить, что СКА очень разнообразно действует в атаке и любому сопернику играть с ними непросто. У нас сегодня получилось полностью выполнить поставленный план на игру в обороне. Моменты у ворот соперника мы создавали, но в конце не хватало точности, как впрочем и нашим соперникам. Думаю, что игра изобиловала моментами как у одной, так и у второй команды. Хотелось бы поблагодарить своих игроков за то, что несмотря на тяжелый перелет они смогли проявить характер и мастерство.- У нас были отличные моменты, которые конечно же надо было реализовывать, но и у хабаровчан тоже было не меньше таких моментов. Так что считаю, что результат все-таки по игре.