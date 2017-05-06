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"Тосно" приобретет в летнее трансферное окно не больше семи футболистов

"Тосно" перед дебютом в чемпионате Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) в летнее трансферное окно будет приобретать не более семи игроков, сообщил генеральный директор клуба из Ленинградской области Вячеслав Матюшенко.

В субботу "Тосно" досрочно оформил путевку в РФПЛ, заняв второе место в первенстве Футбольной национальной лиги (ФНЛ).

"Докупаться игроки будут, но таких будет немного, не больше шести-семи человек. Костяк команды останется прежний, менять всех сразу не будем. Что касается Арсения Логашова, пока не могу сказать, будем ли продлевать с ним контракт. Впереди еще три игры - посмотрим", - цитирует Матюшенко ТАСС.
Теги: Тосно
Сегодня, 20:33
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