Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Новости партнеров

Форвард "Тюмени" может продолжить карьеру в Казахстане

Капитан "Тюмени" Хасан Мамтов летом может перейти в один из клубов Казахстана, сообщает "Матч ТВ". Помимо этого варианта у 33-летнего форварда есть и другие, в том числе в России.

В минувшем сезоне Мамтов забил 23 мяча, на один отстав от лучшего бомбардира первенства ФНЛ динамовца Кирилла Панченко.
Теги: Тюмень
Сегодня, 17:34
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.