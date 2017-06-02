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Борис Игнатьев: у Колыванова были и другие предложения

Вице-президент "Торпедо" Борис Игнатьев прокомментировал новость о назначении Игоря Колыванова на пост главного тренера.

"Знаем его долгие годы и по совместной работе, и по успешной карьере футболиста. Игорь поработал в молодёжной сборной, выиграл с этой командой чемпионат Европы. С "Уфой" он делал поступательное движение вперёд. Колыванов входит в круг тренеров, за которыми посматривают многие команды. Хорошо, что мы одними из первых сделали этот шаг. Знаю, что у него были другие предложения — тем не менее, он быстро согласился на наше. Ему интересно поработать с нами, даже учитывая непростую ситуацию клуба. Игорь Владимирович уважает богатые традиции "Торпедо". Он следил за командой и знает её потенциальные возможности, подбор игроков, уже имеет готовый план работы с командой", - цитирует Игнатьева "Чемпионат.сом".
Теги: Игнатьев Колыванов Торпедо
Сегодня, 00:43
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