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Александр Ушахин возглавит "СКА-Хабаровск"

Исполнявший обязанности главного тренера "Луч-Энергии" Александр Ушахин покидает Владивосток. Уже завтра, 4 июня, он отправляется в Хабаровск, где подпишет контракт с ФК "СКА-Хабаровск".

"Мой контракт с клубом закончился 31 мая и необходимо было определяться с будущим. Предложений по работе от "Луча-Энергии" пока не поступало, и я принял решение уехать в Хабаровск. Нынешний наставник "СКА-Хабаровск" Алексей Поддубский звал меня неоднократно, ещё до стыковых матчей своей команды. Завтра уезжаю, а по приезду сразу приступаю к работе в должности старшего тренера. Желаю «Лучу-Энергии» всего самого наилучшего, а футбол – это жизнь и есть возможность у меня поработать в команде Премьер-лиги. Я очень надеюсь, что руководство клуба и болельщики меня правильно понимают", - цитирует специалиста официальный сайт клуба.
Теги: СКА-Хабаровск
Сегодня, 18:20
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