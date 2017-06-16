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Илья Гаврилов стал игроком "Ротора"

Бывший голкипер владивостокского "Луч-Энергии" Илья Гаврилов подписал контракт с волгоградским "Ротором".

"Подписал соглашение почти сразу как оказался тут. Срок? На один год", - цитирует Гаврилова "Матч ТВ".

В прошлом розыгрыше первенства ФНЛ Гаврилов провел 27 игр, пропустив в них 25 мячей.
Теги: Луч-Энергия Ротор Трансферы
Сегодня, 17:07
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