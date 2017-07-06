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"Балтика" взяла в аренду у "Ростова" Дмитрия Скопинцева

Защитник "Ростова" Дмитрий Скопинцев перешел в "Балтику", сообщает официальный сайт клуба.

Арендное соглашение рассчитано на один сезон. Игрок выступал в Калининграде в прошлом сезоне. Скопинцев был признан болельщиками "Балтики" лучшим игроком марта и апреля, а в мае вошел в тройку лучших игроков ФНЛ.
Теги: Балтика Ростов Трансферы
Сегодня, 02:44
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